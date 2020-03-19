Fatih Camii'nde istenmeyen görüntüler: Buna hakkınız yok | Video

Türkiye, corona virüsle mücadele kapsamında kırmızı alarm verdi. Her alanda birbirinden önemli tedbirler alan Türkiye, salgını dünyada en hafif şekilde geçiren ülkelerin başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında camilerde toplu namaz kılınmasını yasaklamıştı. Fatih Camii cemaati bu yasağı umursamayınca imam mikrofonu eline alıp "Değerli cemaat camimizi bu hale getirmeye hakkınız yok." şeklinde anonsta bulundu.