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Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı! İmam Galip Usta ve cemaatinden Bilal Erdem’in yoğun bakımda tedavileri sürmekte

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 23:13
Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte.

Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı.

Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor.

Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum."

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