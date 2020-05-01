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Fahrettin Altun’un açık adresini yayınlayan Cumhuriyet çalışanlarına İsmail Küçükkaya'dan destek | Video

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01.05.2020
Cumhuriyet gazetesinin Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta ailesiyle yaşadığı evi görüntülemesi, ardından haberin yapılıp yayınlanmasında imzası bulunan 4 ismin ifadeye çağrılması ile FOX yine devreye girdi. FOX sunucusu İsmail Küçükkaya, Altun’un evinin açık adresini yayınlayan ve gazetecilik ilkeleriyle baştan aşağıya çelişen tavırlarda bulunan Cumhuriyet çalışanlarına canlı yayında destek verdi.

Cumhuriyet Gazetesi, 14 Nisan günü 'Boğaz'da kaçak var' başlığıyla bir haber yayınlamış, haberde Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'ta ailesiyle yaşadığı ev ve ikamet adresi açıkça yer almıştı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEDEF GÖSTERME"
Üst düzey kamu personelinin ikamet bilgilerinin açık olarak haberde yer alması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, haberin yapılıp yayınlanmasında imzası bulunan 4 Cumhuriyet çalışanı hakkında 'terör örgütlerine hedef göstermek' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında dün ifade veren Cumhuriyet çalışanları Hazal Ocak, Vedat Arık, Olcay Büyüktaş ve İpek Özbey'e FOX TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya canlı yayında sahip çıktı.

KÜÇÜKKAYA SAHİP ÇIKTI
Cumhuriyet çalışanlarını destekleyen Küçükkaya'nın şu ifadeleri kullanması dikkat çekti: "… Bilirim ki bir gazeteci savcının karşısına çıktıysa yaptığı haberlerden dolayı ona hesap soruluyorsa gazeteci üzülür. Yolundan vazgeçmez ama üzülür… İşte Cumhuriyet'ten bir manşet... Fotoğraftaki emekçi kardeşlerime bir bakın… Cumhuriyet'in Yazıişleri Müdürleri İpek Özbey ve Olcay Büyüktaş, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittiler ve ifade verdiler."

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