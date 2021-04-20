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Fahrettin Altun'dan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na: İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir

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Giriş: 20.04.2021 21:29
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Aylan bebek' üzerinden yürüttüğü kara propagandaya çok sert tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Aylan bebek üzerinden kara propaganda faaliyetine soyunmuş, tepki çeken bir paylaşıma imza atmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Canan Kaftancıoğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Altun, "Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz" dedi.

İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;

İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?
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