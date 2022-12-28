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Fahiş konser ödeneklerine İzmirliler tepkili! Gülşen yılbaşında 5 milyon alacak iddiası

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Giriş: 28.12.2022 12:52
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanatçı Gülşen'in yılbaşında vereceği konserin duyurusunu sosyal medyadan yaptı. Gülşen'e konser bedeli olarak 5 milyon lira ödeneceği iddiası ise kent sakinlerinin tepkisini çekti.
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