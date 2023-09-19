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F-35'ler neden düşüyor? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı sözler: ABD gizli tutuyor! Mesele F-35 meselesi değil

A Haber
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Giriş: 19.09.2023 12:48
F-35'ler geçen yıl 4 kez kaza kırıma uğradı. Arızalarla gündeme gelen 100 milyon dolarlık F-35 uçağına ne oluyor? ABD'nin "teknoloji harikası" F-35'leri neden havada kalamıyor? Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
F-35ler neden düşüyor? Çarpıcı sözler: Gizli... F-35'LER NEDEN DÜŞÜYOR? ÇARPICI SÖZLER: GİZLİ...

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