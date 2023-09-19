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F-35'ler neden düşüyor? Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı sözler: ABD gizli tutuyor! Mesele F-35 meselesi değil

F-35'ler geçen yıl 4 kez kaza kırıma uğradı. Arızalarla gündeme gelen 100 milyon dolarlık F-35 uçağına ne oluyor? ABD'nin "teknoloji harikası" F-35'leri neden havada kalamıyor? Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.09.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 12:50
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F-35’ler neden düşüyor? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: ABD gizli tutuyor! Mesele F-35 meselesi değil

ABD'nin South Carolina eyaletinde bir F-35 savaş uçağının enkazı düştükten sonra kaybolmuştu. Enkazın bulunması için halktan yardım istenmişti. Uzun süren çalışmaların ardından nihayet enkaz bulundu.

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F-35’ler neden düşüyor? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: ABD gizli tutuyor! Mesele F-35 meselesi değil

Yetkililer, F-35'in enkazının kırsal Williamsburg bölgesinde bulunduğunu açıkladı. Adı açıklanmayan pilot ise paraşütle güvenli şekilde atlaması sonrası North Charleston kentine inmişti.


Pilot paraşütle atladığında uçak otomatik uçuşa alınmış, devre dışı bırakılan aktarıcısı ve gizli teknolojisi radar takibini engellemişti.

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F-35’ler neden düşüyor? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: ABD gizli tutuyor! Mesele F-35 meselesi değil

Maliyeti yaklaşık 80 milyon dolar olan F-35 uçağın enkazının bulunması için halktan yardım istenmişti.

Charleston Üssü'nün sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, "Kurtarma ekiplerimizin F-35'i bulmasına yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen Üs Savunma Harekat Merkezi'ni arayın" denilmişti.

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F-35’ler neden düşüyor? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: ABD gizli tutuyor! Mesele F-35 meselesi değil

F-35 uçakları son aylarda düşüyor. F-35'ler geçen yıl 4 kez kaza kırıma uğradı 100 milyon dolarlık ABD F-35'ine ne oluyor? F-35 uçakları neden düşüyor? Teknik arıza mı? Pilot hatası mı? Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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F-35’ler neden düşüyor? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: ABD gizli tutuyor! Mesele F-35 meselesi değil

Geliştirilmekte olan bir projede bu olaylarla karşı karşıya kalınabilir. Bir diğer tarafıyla uçaklar düşebilirler. Ama F-35 gerçekten sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer ülkelerinde de tedarikçi olanlarda veya bir şekilde F-35'lerle rekabet haline olan ülkeler tarafından da son derece dikkatle takip edilen bir proje.