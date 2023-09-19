F-35’ler neden düşüyor? Abdullah Ağar’dan A Haber’de çarpıcı sözler: ABD gizli tutuyor! Mesele F-35 meselesi değil

Geliştirilmekte olan bir projede bu olaylarla karşı karşıya kalınabilir. Bir diğer tarafıyla uçaklar düşebilirler. Ama F-35 gerçekten sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer ülkelerinde de tedarikçi olanlarda veya bir şekilde F-35'lerle rekabet haline olan ülkeler tarafından da son derece dikkatle takip edilen bir proje.