05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! Diyarbakır'da saldırı hazırlığı

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! Diyarbakır'da saldırı hazırlığı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2022 19:17
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK üyesi 4 teröristin, 1 savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ile gözaltına alındığı duyuruldu.
6 PKK’lı terörist öldürüldü
6 PKK’lı terörist öldürüldü
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! Diyarbakır’da saldırı hazırlığı
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! Diyarbakır'da saldırı hazırlığı
Ömer Tuğrul İnançer’e son veda
Ömer Tuğrul İnançer'e son veda
İşte Avrupa’nın Kandil’i
İşte Avrupa'nın Kandil'i
Cenazesi omuzlarda taşındı
Cenazesi omuzlarda taşındı
Helikopter kazasında 1 şehit
Helikopter kazasında 1 şehit
Halk TV’de yerli ve milli proje hazımsızlığı pes dedirtti!
Halk TV'de yerli ve milli proje hazımsızlığı pes dedirtti!
Türkiye bir gece ansızın giderse ne olur?
Türkiye bir gece ansızın giderse ne olur?
Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
3 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçamadan yakalandı
3 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
6’lı masada HDP’ye bakanlık çatlağı!
6'lı masada HDP'ye bakanlık çatlağı!
CHP’ye KHK’lılar tepkisi
CHP'ye "KHK'lılar" tepkisi
Daha Fazla Video Göster