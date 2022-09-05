05 Eylül 2022, Pazartesi
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Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı! Diyarbakır'da saldırı hazırlığı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK üyesi 4 teröristin, 1 savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ile gözaltına alındığı duyuruldu.