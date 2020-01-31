Eviniz depreme dayanıklı mı? Beton analizleri nasıl yapılıyor?

Son dönemde art arda meydana gelen depremlerin ardından herkesin aklında bir soru var. Acaba oturduğum bina depreme dayanıklı mı? Eğer siz de bunu merak ediyorsanız deprem analizi yaptırabilirsiniz. Peki bu analiz hangi laboratuvarda nasıl yapılacak? Tüm Türkiye'yi etkileyen depremlerin ardından gözler konutlara çevrildi. Bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığı nasıl test edilebilir? İnşaat Yüksek Mühendisi Aslı Özbara, bu soruların cevaplarını A Haber'e anlattı. İşte detaylar...