Etimesgut Belediyesi’nden tepki çeken karar!

Etimesgut Belediyesi meclis toplantısında tepki çeken bir karara imza atıldı. Belediye, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde herhangi bir etkinlik yapmayacak.

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