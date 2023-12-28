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Etiketlerde ‘zam’ fırsatçılığı! Yeni asgari ücretin ardından etiketlerde değişikliğe gidildi mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 13:49
Asgari ücrete yapılan zam, fırsatçıları harekete geçirecek mi sorusunu da akıllara getirdi. Etiketlerde değişiklikler var mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun ve konuğu TÜKONFED Hukuk kurulu üyesi Dr. Mücahit Saraçlı aktardı.
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Etiketlerde ‘zam’ fırsatçılığı!
Etiketlerde ‘zam’ fırsatçılığı!
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