Etiketlerde ‘zam’ fırsatçılığı! Yeni asgari ücretin ardından etiketlerde değişikliğe gidildi mi?

Asgari ücrete yapılan zam, fırsatçıları harekete geçirecek mi sorusunu da akıllara getirdi. Etiketlerde değişiklikler var mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun ve konuğu TÜKONFED Hukuk kurulu üyesi Dr. Mücahit Saraçlı aktardı.

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