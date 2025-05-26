26 Mayıs 2025, Pazartesi
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Etik Eğitimi İşbirliği Protokolü | Başkan Erdoğan: Kamuda etik bilinç yaygınlaşacak
Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kamuda etik bilinç yaygınlaşacak. Nitelikli eğiticiler yetişecek. 228 bin 922 kamu görevlisi etik eğitimi aldı. Kamu yararı her şeyin üstündedir. Kamuda verimliliği artırdık.” ifadelerini kullandı.