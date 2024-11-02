Esra Albayrak'tan Uluslararası Aile Konferansı'nda "Aile Aklı" vurgusu

'Uluslararası Aile Yılı'nın 30. yıl dönümünde Katar'ın Doha şehrinde "Aile ve Güncel Megatrendler" ana teması ile iki günlük bir konferans programı düzenlendi. Programa katılan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Enstitü Sosyal İcra Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, özel bir oturumda Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan "Dijital Çağda Ailenin Dönüşümü: Yeni Nesil Bağlar ve Dinamikler" araştırmasının bulgularını katılımcılarla paylaştı.

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