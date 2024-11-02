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Esra Albayrak'tan Uluslararası Aile Konferansı'nda

Esra Albayrak'tan Uluslararası Aile Konferansı'nda "Aile Aklı" vurgusu

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 15:57
'Uluslararası Aile Yılı'nın 30. yıl dönümünde Katar'ın Doha şehrinde "Aile ve Güncel Megatrendler" ana teması ile iki günlük bir konferans programı düzenlendi. Programa katılan Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Enstitü Sosyal İcra Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, özel bir oturumda Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan "Dijital Çağda Ailenin Dönüşümü: Yeni Nesil Bağlar ve Dinamikler" araştırmasının bulgularını katılımcılarla paylaştı.
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