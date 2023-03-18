19 Mart 2023, Pazar
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Eski HDP'li Altan Tan Ekrem İmamoğlu'yla dalga geçti: Belediye seçimlerini kendisi kazandı zannediyor
Altılı koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından, Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret kararı aldı. HDP'nin de Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun olduğu bilinirken, hafızalara belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a verilen HDP desteği geldi. İmamoğlu'nun HDP destekleriyle belediye seçimlerini kazanmasına ilişkin konuşan Eski HDP'li Altan Tan adeta İmamoğlu'yla dalga geçti. Tan yaptığı açıklamada "İmamoğlu'na gülüyorum kendisi kazandı zannediyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...