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Eski CHP’li Kemal Çiçek: Kılıçdaroğlu 2024 seçimine kadar CHP’nin başında! Sonra görevi Özgür Özel’e devredecek

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Giriş: 14.06.2023 01:14
CHP’de seçimler ardından yaşanan deprem büyüyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in değişim mesajı ile CHP genel başkanlığa aday olması parti içindeki bölünmeyi gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısında “kaptan benim” sözleri ile işler iyice karıştı. Partide yaşananları CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber’de yorumladı. Çiçek, “Baba-oğul’ ilişkisi aslında İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında değildi. 'Baba-oğul' ilişkisi Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaydı” diyerek, CHP’de kurultayı işaret etti. Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun 2024 yerel seçimlerine kadar süreci yöneteceğini ve koltuğu Özgür Özel’e bırakacağını ifade etti.
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