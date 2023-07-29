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Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav: Görev süresi doldu, istifa etmeli

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Giriş: 29.07.2023 10:36
CHP'de olağan kurultay süresi aşıldığı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinin sonlanıp sonlanmadığı tartışılıyor. Kılıçdaroğlu'nun görev süresinin 26 Temmuz'da dolduğunu ve istifa etmesini gerektiğini söyleyen eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, "Hukuk dolanılarak siyaset olmaz" dedi.
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