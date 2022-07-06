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Eşinize o cümleyi söylemeyin! ‘Senin gibi 10 kadın bulurum’ hakaret sayıldı

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Giriş: 06.07.2022 15:35
Boşanma aşamasındaki eşine, "Ben 10 kadın bulurum ancak bir anne bulamam" dedi. Yargıtay bu cümleyi kullanan kocayı tam kusurlu buldu. Avukat Umut Yalçın, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirtti, sürecin sonunda kadının nafaka da alabileceğini belirtti.
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