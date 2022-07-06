06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Eşinize o cümleyi söylemeyin! ‘Senin gibi 10 kadın bulurum’ hakaret sayıldı
Boşanma aşamasındaki eşine, "Ben 10 kadın bulurum ancak bir anne bulamam" dedi. Yargıtay bu cümleyi kullanan kocayı tam kusurlu buldu. Avukat Umut Yalçın, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirtti, sürecin sonunda kadının nafaka da alabileceğini belirtti.