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Esenyurt'ta vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Atık sular, pis koku ve dahası...
Esenyurt'tan başlayan Haramidere'nin Battal Gazi ve Örnek Mahallesi'ni ayıran bölümünde, suyun rengi, atıklar nedeniyle önce laciverte sonra ise siyaha döndü. Çevreye koku yayan dere nedeniyle pencerelerini açamadıklarını, balkona çıkamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, konuya çözüm getirmeyen belediyeye sert tepki gösterdi.