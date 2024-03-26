26 Mart 2024, Salı
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Esenyurt'ta CHP logosu altında DEM Parti'li aday!
CHP’nin Esenyurt'tan gösterdiği belediye başkan adayı Ahmet Özer, aslında DEM Parti’nin adayı. CHP yönetimi bunu her ne kadar reddetse de bir televizyon programında sarf ettiği sözler her şeyi bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Ahmet Özer daha önce de "devlet kurmak kürtlerin hakkı" ifadesiyle gündeme gelmişti.