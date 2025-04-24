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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu A Haber’de: Bu rozet değil siyaset üstü mesele

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu A Haber'de: "Bu rozet değil siyaset üstü mesele"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 00:57
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar Esenler 15 Temmuz Şehitler Millet Bahçesi'ne akın etti. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın sorularını yanıtlayarak depremin ardından bölgede yaşanan son duruma ilişkin detayları paylaştı. Göksu, Esenler'de 60 bin binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiğini belirtirken 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Esenler'de devam eden kentsel dönüşümün hız kazanacağı ifade etti. Göksu; kentsel dönüşüm meselesinin hayatta kalma projesi olduğunu belirtirken "Kentsel dönüşüm meselesini bir siyasi malzeme meselesi olarak görmeyip hayat kurtarma meselesi olarak görerek çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. " dedi.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu A Haber’de: Bu rozet değil siyaset üstü mesele
Tevfik Göksu A Haber’de: Bu rozet değil siyaset üstü mesele
Tevfik Göksu A Haber'de: "Bu rozet değil siyaset üstü mesele"
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