- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Erzurum'da sokağa çıkma yasağı! Sokaklar boş kaldı!
Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 2 gün boyunca sürecek yasağın cumartesi günü saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle Erzurum sokakları boş kaldı. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.