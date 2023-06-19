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Erzurum deprem son dakika! Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 15:23
"Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
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