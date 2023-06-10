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Erzincan'da 2 TIR çarpıştı: 2 ölü! Kaza sonrası tırdaki kimyasal malzemeler alev aldı

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Giriş: 10.06.2023 15:20
Kaza, Erzincan-Sivas karayolunda meydana geldi. Kimyasal malzeme yüklü TIR ile bir başka TIR Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yapıştırıcı sprey yüklü olduğu tahmin edilen TIR’daki kimyasal alev aldı. Kaza sonrası Refahiye-Erzincan kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Kazada ilk belirlemelere göre TIR sürücüleri hayatını kaybetti.
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