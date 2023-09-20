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Erzincan Devlet Hastanesi açılışa gün sayıyor! 500 yataklı hastane 140 bin metrekare alana sahip

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 08:56
500 yataklı Erzincan Devlet Hastanesi’nin yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor. 500 yataklı hastane 140 bin metrekare alana sahip. Hastane akıllı teknolojiyle donatıldı. Erzincan devlet hastanesi temelinde 369 deprem izolatörü bulunuyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan şantiye şefi Nejdet Altanlar anlattı.
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