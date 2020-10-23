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Ermenistan Türk ünlüleri propagandaya alet etti
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, kamu radyosunun internet sitesinde savaş haberlerini Türk ünlülerin askerlik fotoğraflarıyla yayınlıyor.
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, kamu radyosunun internet sitesinde savaş haberlerini Türk ünlülerin askerlik fotoğraflarıyla yayınlıyor.