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Ermenistan Türk ünlüleri propagandaya alet etti

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Giriş: 23.10.2020 11:54
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, kamu radyosunun internet sitesinde savaş haberlerini Türk ünlülerin askerlik fotoğraflarıyla yayınlıyor.

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, kamu radyosunun internet sitesinde savaş haberlerini Türk ünlülerin askerlik fotoğraflarıyla yayınlıyor.

Kalleş Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Türk ünlüleri propagandaya alet ettiler... KALLEŞ ERMENİSTAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI! TÜRK ÜNLÜLERİ PROPAGANDAYA ALET ETTİLER...

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