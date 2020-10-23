Kalleş Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Türk ünlüleri propagandaya alet ettiler...

20 yıl önce Sivas'ta bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç'ın tek başına çekilen başka bir fotoğrafı ise "Güneyde zorlu çatışmalar devam ediyor" başlıklı haberde yer aldı. Ortaç kısa süre önce gerekirse Azerbaycan'a giderek savaşacağını söylemişti.