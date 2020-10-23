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Kalleş Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Türk ünlüleri propagandaya alet ettiler...

Son dakika haberine göre; Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, kamu radyosunun internet sitesinde savaş haberlerini Türk ünlülerin askerlik fotoğraflarıyla yayınlıyor.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:10
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Kalleş Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Türk ünlüleri propagandaya alet ettiler...

Ermenistan Kamu Radyosu internet sitesi, Ermenistan'ın Azerbaycan toprağı Karabağ'da aldığı ağır yenilgilerin ardından skandal bir propaganda taktiğine başvurdu.

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Kalleş Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Türk ünlüleri propagandaya alet ettiler...

Ünlü popçu Serdar Ortaç ve oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı, "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı habere yerleştirildi.

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Kalleş Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Türk ünlüleri propagandaya alet ettiler...

20 yıl önce Sivas'ta bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç'ın tek başına çekilen başka bir fotoğrafı ise "Güneyde zorlu çatışmalar devam ediyor" başlıklı haberde yer aldı. Ortaç kısa süre önce gerekirse Azerbaycan'a giderek savaşacağını söylemişti.

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Kalleş Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Türk ünlüleri propagandaya alet ettiler...

ÜNLÜLERİN ASKERLİK FOTOLARI
11 dilde yayın yapan kurumun Türkçe sitesinde Aras Bulut İynemli, Alp Kırşan, ünlü aşçı Burak Özdemir, Beyazıt Öztürk, Tarkan ve sosyal medya fenomeni Burak Özdemir'in fotoğrafları da yer aldı.

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Kalleş Ermenistan ne yapacağını şaşırdı! Türk ünlüleri propagandaya alet ettiler...

Skandal propaganda yöntemini dün gün içinde kullanmaya devam eden sitede Rus asıllı Türk vatandaşı Andrey Polyanin'in askerlik zamanında kalma bir fotoğrafı da yer aldı.