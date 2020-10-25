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Ermenistan Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdi

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Giriş: 25.10.2020 20:30
Güncelleme:25.10.2020 20:35
Son dakika haberine göre... Terör devleti Ermenistan'ın sivillere yönelik katliamları sürüyor. Sivil katliamın ikinci adresi terör örgütü PKK ile işbirliğine giden Ermenistan ile ilgili yeni bilgiler de geliyor. Azerbaycanlı üst düzey bir yetkili, Ermenistan'ın Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdiğini belirtti. Haberin detayları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.

SON DAKİKA HABERİ: Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken, operasyonlar karşısında ezilen Ermenistan ordusu bir skandala daha imza attı.

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İsmi açıklanmayan üst düzey bir Azerbaycanlı yetkiliden alınan bilgiye göre, Ermenistan Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdi.

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Yetkili, Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkat çekerek, Ermenistan'ın bu yolla Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıklarını ve PKK'lı teröristler öldürüldüğünde bunların Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne süreceklerini belirtti.

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