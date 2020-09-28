28 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ermenistan saldırısında 2 öğrenci hayatını kaybetti

Ermenistan saldırısında 2 öğrenci hayatını kaybetti

'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden iki kişinin 13 ve 14 yaşlarındaki orta okul öğrencisi olduğu açıkladı. Azerbaycan-Ermenistan temas hattında Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılar sonucu toplam 6 sivil hayatını kaybetti 26 sivil ise yaralandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2020
ABONE OL
Ermenistan saldırısında 2 öğrenci hayatını kaybetti

Azerbaycan'ın Naftalan şehrinde 27 Eylül'de sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusu tarafından yapılan bombalanması sonucu bir aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kurbanlardan ikisinin orta okul öğrencisi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden öğrencilerin kimlikleri 13 yaşında Şehriyar Gurbanov ile 14 yaşındaki Fidan Gurbanova olarak açıklandı.

Ermenistan ordusu Mireşelli köyünde sivillerin evini vurdu! ERMENİSTAN ORDUSU MİREŞELLİ KÖYÜNDE SİVİLLERİN EVİNİ VURDU!
Havadan görüntülendi! Ermenistan tankları böyle imha edildi HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ! ERMENİSTAN TANKLARI BÖYLE İMHA EDİLDİ
Son dakika: Azerbaycan ordusu bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi! Ermenistan ağır kayıplar verdi SON DAKİKA: AZERBAYCAN ORDUSU BAZI YÜKSEKLİKLERDE KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ! ERMENİSTAN AĞIR KAYIPLAR VERDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA