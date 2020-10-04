Ermenistan bir terör örgütüdür! A Haber ekranlarında sivilleri katleden Ermenistan'a ağır sözler

A Haber ekranlarında Hitmet Öztürk moderatörlüğünde yayınlanan "Akşam Ajansı" programına canlı yayında konuk olan Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş Ermenistan'ın Azerbaycan'da çocuk ve kadın gözetmeksizin sivilleri hedef almasını son derece sert sözlerle eleştirdi. Karataş " Kurumsal kimliği oluşmamış ve devlet olamayan Ermenistan bir terör devleti değil bir terör örgütüdür." ifadelerini kullandı.

A Haber ekranlarında yayınlanan Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı "Akşam Ajansı" programına konuk olan Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerilimde Ermenistan'ın kadın ve çocuk gözetmeksizin sivilleri hedef almasını ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HESAPLAŞMA SAHADA OLMALI

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini dile getirirken çatışmanın hesaplaşmasının sahada olacağını vurgu yaptı. Savaş bittikten sonra konuların uluslararası mahkemelere taşınacağını belirten Karataş, başta Başkan Erdoğan olmak üzere Azerbaycanlı yetkililerin de sivillere yapılan saldırıları kayıt altına aldığını söyledi.

RAPORLAR BM'YE SUNULMALI

Kayıt altına alınan bu raporların kısa süre içinde Birlermiş Milletler'e gönderilmesinin uygun olacağını belirten Beyazıt Karataş, bu raporların BM nezninde mutlaka karşılığının olacağını ifade etti.

ERMENİSTAN TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Ermenistan sınır tanımaz şekilde sivilleri öldürmesine yönelik ise " Kurumsal kimliği oluşmamış ve devlet olamayan Ermenistan bir terör devleti değil bir terör örgütüdür." ifadesini kullandı.