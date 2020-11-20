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Ermenistan askeri aracında terör örgütünün sözde logosu var! Skandal görüntüler

A Haber
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Giriş: 20.11.2020 16:29
Güncelleme:20.11.2020 16:41
Azerbaycan, Ermenistan'ın 27 Eylül'de sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği hain saldırılar sonrası harekat başlatmış ve 44 günün sonunda Ermeni güçlerini bozguna uğratmıştı. Harekatın ilk günlerinden beri sıcak bölgede yaşanan çatışmaları anbean takip eden A Haber ekibinden Kerim Ulak, Berde'de Azerbaycan ordusunun işgalci Ermeni güçlerinden ele geçirdiği askeri araçları görüntüledi. Bir askeri araçta bulunan terör örgütünün sözde logosu ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Türk televizyonlarında ilk kez yayınlanan o görüntüler...

Berde'de Ermenilere ait yaklaşık 100 askeri araç Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildi. Ermenistan askerleri araçları hatta tankları bırakıp kaçtılar.

Azerbaycan ordusu ise Ermenistan'a ait o araçlara el koydu.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Berde'de 100'den fazla ele geçirilen Ermeni askeri araçlarını canlı yayında görüntüledi. Ulak, 44 günde Ermeni ordusunun darmadağın edildiğini ifade etti. Bir Ermeni askeri aracındaki terör örgütü ASALA'ya ait sözde logosu ise Ulak'ın dikkatinden kaçmadı.

ASALA veya tam adı ile Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu, 1975 ve 1994 yılları arasında Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil, mülki ve diplomatik hedeflere karşı bombalı ve silahlı eylemlerde bulunmuş terör örgütüdür.

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