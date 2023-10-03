Ermeni terör örgütü VoMa nedir?

Ermeni terör örgütü asala gibi Türk düşmanlığı üzerine kurulmuş bir terör örgütü olan VoMa, Azerbaycan'a karşı ayaklanma ilan etti. Kendini sivil toplum kuruluşu olarak lanse etmeye çalışan VoMa kadın ve çocukları silahlandırıyor. Bünyesinde PKK ve ASALA gibi terör örgütü üyeleri de bulunuyor.

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