Ünlü moda markasının reklam yüzünden Azerbaycan'a alçak söylem!
Azerbaycan Karabağ’da düzenlediği antiterör operasyonu ile bölgeyi 24 saat içerisinde Ermeni silahlı gruplardan temizledi. Dünya basınında yankı uyandıran Karabağ Zaferi'nı çekemeyenler gündeme gelmeye başladı. ABD'li oyuncu Mel Gibson'un Türkleye yönelik alçakça iftirasının ardından bu kez ünlü bir moda markasının reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan da dahil oldu. Terör örgütü VoMa'ya katılan Harutyunyan, örgütün kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.
İkinci Karabağ savaşıyla Azerbaycan tarafından büyük bir yenilgiye uğratılan Ermenistan, bölgede tansiyonu yükseltecek adımlar atmayı sürdürdü.
Başlatılan operasyon 24 saatte başarıyla tamamlandı ve Ermeni silahlı çeteler Karabağ'dan çekileceklerini açıkladı.
Başarılı operasyonla Karabağ'a huzur ve sükunet kısa sürede hakim olmaya başlarken yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan silahlı çeteleri ise yeni bir hazırlık peşinde.
ÜNLÜ MARKANIN REKLAM YÜZÜ? TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERDİ
İtalyan ve Fransız sahipli moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı.
Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, terör örgütü VoMa'nın kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.
Öte yandan içerisinde PKK'lı ve Asala'lı teröristlerin de bulunduğu örgüt, 'Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz' söyleminde bulunarak yeni provokasyonların ve saldırı girişimlerinin de sinyalini verdi.
BİTMEK BİLMİYORLAR! MEL GIBSON'DAN TÜRKLERE ALÇAK İFTİRA
Öte yandan geçtiğimiz günlerde, yapılan kirli algının son örneği ise ABD'li oyuncu Mel Gibson'dan gelmişti. ABD'li oyuncu Gibson haddini aşarak Türklere alçakça iftiralarda bulunmuştu.
KARABAĞ ZAFERİ'Nİ HAZMEDEMEYİP PROVOKASYONA KALKIŞTI
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'da anti-terör operasyonu düzenlemesine soykırım diyen Gibson, video çekip Türklere iftira dolu sözlere imza atmıştı.
ETNİK TEMİZLİK YALANIYLA SKANDAL SÖZLER
Gibson'un skandal ifadeleri: "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor."
ERMENİ ASKERLERİNE AĞIT!
Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, sosyal medya hesabından Ermeni işgalciler için ağıt yaktı. 30 yıl Ermeni işgali kalan Karabağ, antiterör operasyonu sonrasında gerçek sahibi Azerbaycan'a yeniden kavuşmasıyla Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, sosyal medya hesabından Ermeni işgalciler için ağıt yakmıştı.
Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmeyen Hilal Nesin Azerbaycan askeri için 'işgalci' diyerek "Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum. Çok sayıda Ermeni Dağlık Karabağ'ı terk ediyor. Sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi seyrediyor. Psikopat liderlerin iki dudağı arasında yok oluyor hayatlar" ifadelerini kullanmıştı.
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