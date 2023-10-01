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Ünlü moda markasının reklam yüzünden Azerbaycan'a alçak söylem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2023 Güncelleme Tarihi: 01.10.2023
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Ünlü moda markasının reklam yüzünden Azerbaycan’a alçak söylem!

Azerbaycan Karabağ’da düzenlediği antiterör operasyonu ile bölgeyi 24 saat içerisinde Ermeni silahlı gruplardan temizledi. Dünya basınında yankı uyandıran Karabağ Zaferi'nı çekemeyenler gündeme gelmeye başladı. ABD'li oyuncu Mel Gibson'un Türkleye yönelik alçakça iftirasının ardından bu kez ünlü bir moda markasının reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan da dahil oldu. Terör örgütü VoMa'ya katılan Harutyunyan, örgütün kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

İkinci Karabağ savaşıyla Azerbaycan tarafından büyük bir yenilgiye uğratılan Ermenistan, bölgede tansiyonu yükseltecek adımlar atmayı sürdürdü.

Batı'ya ve Rusya'ya güvenen Ermenistan'ın bölgedeki provokasyonlarını artırması sonucu Azerbaycan 19 Eylül'de "Dağlık Karabağ bölgesinde anayasal düzeni tesis etmek amacıyla" anti terör operasyonu başlattı.

Başlatılan operasyon 24 saatte başarıyla tamamlandı ve Ermeni silahlı çeteler Karabağ'dan çekileceklerini açıkladı.

Başarılı operasyonla Karabağ'a huzur ve sükunet kısa sürede hakim olmaya başlarken yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan silahlı çeteleri ise yeni bir hazırlık peşinde.

ÜNLÜ MARKANIN REKLAM YÜZÜ? TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERDİ

İtalyan ve Fransız sahipli moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı.

Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, terör örgütü VoMa'nın kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.

Öte yandan içerisinde PKK'lı ve Asala'lı teröristlerin de bulunduğu örgüt, 'Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz' söyleminde bulunarak yeni provokasyonların ve saldırı girişimlerinin de sinyalini verdi.

BİTMEK BİLMİYORLAR! MEL GIBSON'DAN TÜRKLERE ALÇAK İFTİRA

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, yapılan kirli algının son örneği ise ABD'li oyuncu Mel Gibson'dan gelmişti. ABD'li oyuncu Gibson haddini aşarak Türklere alçakça iftiralarda bulunmuştu.

KARABAĞ ZAFERİ'Nİ HAZMEDEMEYİP PROVOKASYONA KALKIŞTI

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'da anti-terör operasyonu düzenlemesine soykırım diyen Gibson, video çekip Türklere iftira dolu sözlere imza atmıştı.

ETNİK TEMİZLİK YALANIYLA SKANDAL SÖZLER

Gibson'un skandal ifadeleri: "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor."

ERMENİ ASKERLERİNE AĞIT!

Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, sosyal medya hesabından Ermeni işgalciler için ağıt yaktı. 30 yıl Ermeni işgali kalan Karabağ, antiterör operasyonu sonrasında gerçek sahibi Azerbaycan'a yeniden kavuşmasıyla Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, sosyal medya hesabından Ermeni işgalciler için ağıt yakmıştı.

Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmeyen Hilal Nesin Azerbaycan askeri için 'işgalci' diyerek "Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum. Çok sayıda Ermeni Dağlık Karabağ'ı terk ediyor. Sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi seyrediyor. Psikopat liderlerin iki dudağı arasında yok oluyor hayatlar" ifadelerini kullanmıştı.

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