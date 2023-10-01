Ünlü moda markasının reklam yüzünden Azerbaycan’a alçak söylem!

Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmeyen Hilal Nesin Azerbaycan askeri için 'işgalci' diyerek "Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum. Çok sayıda Ermeni Dağlık Karabağ'ı terk ediyor. Sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi seyrediyor. Psikopat liderlerin iki dudağı arasında yok oluyor hayatlar" ifadelerini kullanmıştı.

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