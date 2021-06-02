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Erken seçim ısrarının perde arkası! Canlı yayında anlattı: Video kayıtları ve sosyal medyada mühendislik çalışmaları ile...
Bugün erken seçime gidilse bile muhafetin kazamamayacağı ortada iken kazanamayacakları bir seçimde ısrar etmeleri ekonomiye operasyonun parçası mı? Erken seçim ısrarının perde arkası ne? MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ve AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanı Yusuf Beyazıt, A Haber canlı uyayınında değerlendirmelerde bulundu. Beyazıt, "AK Parti, Cumhur İttifakı ile birlikte büyük bir mücadele içinde" dedi. Özarslan ise "Video kayıtları ve sosyal medyada mühendislik çalışmaları ile erken seçim gündemi tayin ediliyor." ifadelerini kullandı.