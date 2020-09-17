Erkan Tan: Fransa kabul etmek istemese de bir piyon

A Haber spikeri Erkan Tan, Doğu Akdeniz’deki gerilimin sadece doğal kaynakları ele geçirmek için olmadığını söyledi. “Bütün bu oyunların arkasında Akdeniz’in tamamına sahip olma çabası var” dedi.

İşte Erkan Tan'n açıklamaları:

"Yunanistan yalnız değil, arkasında Fransa var. Fransa kabul etmek istemese de bir piyon. Bütün bu oyunların arkasında Akdeniz'in tamamına sahip olma çabası var. Sadece petrol, doğalgaz, doğal kaynaklar değil… Akdeniz! Dünyayı sevk ve idare etmenin en önemli merkezlerinden biri. Her zaman öyle oldu. Dünyaya çökmek isteyen emperyalist yamyamlar, arkasındaki Siyonist akıl, şeytana tapanlar var yeryüzünde… Adı geçen ülkeler, karşımıza dikilenler; Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, BAE, Suudi Arabistan, Mısır. Bunların hepsi kukla. Kuklacı var! Kuklacı kim? Bunlar Türk ve Müslüman düşmanı."