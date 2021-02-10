Eren-9 Operasyonu başladı! 2 bin 218 personel katılıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, güvenlik korucu timlerinden oluşan 2.218 personel görev alıyor. Detayları A Haber Muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel 129 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.