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"Erdoğan'sız Türkiye" planında kim kiminle? A Haber'de isim isim deşifre edildi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 24.07.2021 01:49
Güncelleme:24.07.2021 01:50
Türkiye'de muhalif yayın çizgisiyle bilinen Medyascope, P24 ve 140Journos başta olmak üzere birçok haber kuruluşunun, ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından yüzbinlerce dolarlık hibe ile desteklendiğinin ortaya çıkması gündeme damga vurdu. Yaşanan bu skandal olayla ilgili Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında çarpıcı tespitlerde bulundu. Kıran, "Erdoğan'sız Türkiye" planında kim kiminle? sorusuna canlı yayında yanıt verdi. Öte yandan Kıran, ABD'li vakıf tarafından fonlanan medyada çıkan asılsız haberlerden de örnek verdi. İşte yalan haberlerle yapılmak istenen algı...

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Erdoğan'sız Türkiye planında kim kiminle?
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