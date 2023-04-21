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Erdoğan'dan yurt dışındaki Türklere müjdeler

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2023 18:36
Ak Parti’nin 12 Nisan’da açıkladığı seçim beyannamesinde yer alan yurt dışındaki vatandaşlara yönelik vaatler, Almanya’daki vatandaşlar tarafından memnunlukla karşılandı. Bu vaatler arasında en dikkat çeken, çifte vatandaşlık ve yurt dışındaki Türklere Türkiye’de staj imkanı oldu. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'da sokağa çıktı vatandaşlara AK Parti'nin seçim vaatlerini sordu.
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