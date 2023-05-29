Erdoğan'a destekte zirve Karadeniz'in! Başkan Erdoğan, 2. turda oylarını yüzde 65.37'ye yükseltti

Karadeniz'de ilk turda yüzde 61.99 oy alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda oylarını yüzde 65.37'ye yükseltti. En yüksek oy oranına ulaşılan il ise yüzde 82.45 ile yine Bayburt oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

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