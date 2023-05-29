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Erdoğan'a destekte zirve Karadeniz'in! Başkan Erdoğan, 2. turda oylarını yüzde 65.37'ye yükseltti

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 12:06
Karadeniz'de ilk turda yüzde 61.99 oy alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda oylarını yüzde 65.37'ye yükseltti. En yüksek oy oranına ulaşılan il ise yüzde 82.45 ile yine Bayburt oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
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