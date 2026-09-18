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Hırsızla oyun oynayan şaşkın köpek: Polisi bile oyuncakla karşıladı!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hırsızla oyun oynayan şaşkın köpek: Polisi bile oyuncakla karşıladı!

Golden cinsi köpekler, koruma özellikleriyle tanınan dostlarımız değil elbette. Ancak Nash, havlamak şöyle dursun, eve giren hırsızla oyun oynamaya bile kalktı.

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