Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan’ı ziyaret etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST “Mavi Vatan” etkinliğini ziyaret etti. Savunma sanayisine ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, “Savunma alanında destan yazıyoruz” dedi. TCG Anadolu’nun daha büyüğünün yapılacağını açıklayan Başkan Erdoğan, milli uçak gemisinin test rampasının kaynağını da gerçekleştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN