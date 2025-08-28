28 Ağustos 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST “Mavi Vatan” etkinliğini ziyaret etti. Savunma sanayisine ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, “Savunma alanında destan yazıyoruz” dedi. TCG Anadolu’nun daha büyüğünün yapılacağını açıklayan Başkan Erdoğan, milli uçak gemisinin test rampasının kaynağını da gerçekleştirdi.