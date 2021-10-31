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Erdoğan - Biden görüşmesinin saati belli oldu | İki lider Türkiye Saati ile 12.10'da görüşecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.10.2021 11:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında görüşmeleri devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Beyaz Saray görüşmenin, Türkiye saatiyle 12.10'da yapılacağını açıkladı.
Erdoğan - Biden görüşmesi 12.10’da
Erdoğan - Biden görüşmesi 12.10'da
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