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Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi!

Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 19:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, en son 9 Ocak’ta bir araya gelmişti. Bahçeli, Erdoğan’ı kapıda karşılarken yaklaşık 35 dakika süren görüşme sona erdi. Öte yandan ziyaretin ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci oldu.
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Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi!
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi!
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