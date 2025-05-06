Erdoğan - Bahçeli görüşmesi sona erdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, en son 9 Ocak’ta bir araya gelmişti. Bahçeli, Erdoğan’ı kapıda karşılarken yaklaşık 35 dakika süren görüşme sona erdi. Öte yandan ziyaretin ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci oldu.

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