Erdoğan 28 Mayıs seçimlerine nasıl hazırlanacak? “Doğru adamla yola devam” mesajı verilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimleri için hızlandırılmış bir programla seçmenin karşısına çıkacak. Doğruluk teması aynen korunacak, kapsayıcı dil devam ettirilecek. Bu arada milletvekili seçilen bakanların durumu konusunda da bir formül geliştirildi. Kamuda aksama yaşanmaması için kesin sonuçlar açıklanana kadar bakanlar yemin etmeyecek, kesin sonuçların açıklanmasıyla birlikte önce yeni kabine duyurulacak, sonra ise vekil olan eski bakanlar yemin edecek.

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