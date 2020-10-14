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Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor' mesajı ne anlama geliyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı yorumladı

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Giriş: 14.10.2020 00:38
Güncelleme:14.10.2020 01:16
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım sosyal medya hesabından büyük tepki çeken bir paylaşım yaptı. Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Yıldırım, “ışıklar yanıyor” mesajını yazdı. Bu skandalı Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber'de yorumladı. Emin Pazarcı, "Anayasa Mahkemesi bir kere yetki aşımı yapıyor. Yani adının şu olması bu olması felan değil. Şuandaki yetkisi AYM’nin yargılama yapmak değil TBMM’den geçen kanunların uygun olup olmadığını belirlemek. Ama AYM, bu yetkisini aşıyor, yargılama yapıyor kendisini Yargıtay yerine koyuyor. Nitekim Yargıtay ile aradaki problemler ortaya çıkmaya başladı. Yani AYM olması gereken yerde değil bakıyorsanız “ışıklar” ile ilgili bir takım açıklamalar var. Bunlar eski alışkanlıklar artık taşların yerine oturması gerekiyor. O açıdan AYM’ye bir çeki düzen verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Biraz daha belki böyle anayasa değişikliği ile sınırları daha net olarak çizilmiş bir kurum ortaya çıkarmak lazım yoksa bu Türkiye’de sıkıntı ortaya çıkarır. Türkiye’de her kurum kendi yetkilerini kendileri belirlerse Türkiye yönetilemez hale gelir ama maalesef eski alışkanlıklar devam ediyor. O açıdan vatandaşın anlayacağı şekilde söyleyeyim AYM’ye çeki düzen verilmesi gerekiyor. Ya da AYM kendine çeki düzen vermesi gerekiyor." dedi.
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