04 Kasım 2023, Cumartesi
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Engin ve Dilan Polat adliyeye sevk edildi! Beklenen gün geldi
“Kara Para Aklama, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından operasyonla gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat’ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Engin Polat ve Dilan Polat, gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi.