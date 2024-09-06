Engin Polat cezaevinden çıktı! 40 yıl istendi, tahliye edildi

Günün en çok tartışılan başlığı. Kara para aklama suçundan yargılanan Dilan Polat’tan sonra, eşi Engin Polat için de mahkemeden tahliye kararı çıktı ve 28 sanıklı davada tutuklu sanık kalmadı. Karara en şaşıran da en çok sevinen de dilan polat oldu. Sevincini yakınlarıyla paylaşmakla yetinmedi, eşini karşılamaya giderken, o meşhur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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