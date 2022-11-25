25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Engin Altay: Akşener'in Ağıralioğlu'nun kulağını çekmesi lazım

Engin Altay: Akşener'in Ağıralioğlu'nun kulağını çekmesi lazım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2022 22:52
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Birkaç gündür Ağıralioğlu ile girdiği münakaşalara değinen Altay, "Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." diyerek Akşener'e, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." çağrısını yaptı.
Altay: Ağıralioğlu’nun kulağının çekilmesi lazım
Altay: "Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi lazım"
Türkiye’den askeri sevkiyat
Türkiye’den askeri sevkiyat
Başkan Erdoğan intihardan vazgeçirdi
Başkan Erdoğan intihardan vazgeçirdi
Ağıralioğlu’ndan Özkoç ve Altay’a yeni salvolar
Ağıralioğlu'ndan Özkoç ve Altay'a yeni salvolar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti’den Büyük İstanbul buluşması!
AK Parti’den Büyük İstanbul buluşması!
Türkiye’yi eleştirenler haykırıp ağlayacak!
Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak!
Kara harekatının kapsamı ne olur?
Kara harekatının kapsamı ne olur?
Cezalandırma atışları A Haber’de!
Cezalandırma atışları A Haber’de!
Bakan Akar’dan Pençe - Kılıç mesajı
Bakan Akar'dan Pençe - Kılıç mesajı
İETT’nin yeni ihalesi tartışmaya neden oldu
İETT'nin yeni ihalesi tartışmaya neden oldu
Top mermisi figürleri yerleştiriliyor
Top mermisi figürleri yerleştiriliyor
Daha Fazla Video Göster