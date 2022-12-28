28 Aralık 2022, Çarşamba
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Enerjide tam bağımsız Türkiye’ye doğru! Berat Albayrak’ın yerli filo hamlesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de yapılan yeni doğalgaz keşfini 58 milyar metreküplük olarak duyurdu. Böylelikle Türkiye enerjide başka bir lige doğru yolculuğa başladı. Her şey dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 2017'deki yerli filo hamlesi ile başladı.