Enerjide tam bağımsız Türkiye’ye doğru! Berat Albayrak’ın yerli filo hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de yapılan yeni doğalgaz keşfini 58 milyar metreküplük olarak duyurdu. Böylelikle Türkiye enerjide başka bir lige doğru yolculuğa başladı. Her şey dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 2017'deki yerli filo hamlesi ile başladı.

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