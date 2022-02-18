Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz

A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Dönmez, elektrik faturalarına yönelik yeni düzenlemenin yolda olduğunu söylerken, ticarethaneler ve cemevlerine yönelik yapılan çalışmanın da detaylarını paylaştı. Doğal gaz fiyatlarının düşmesi noktasında Ukrayna'daki krizin yatışmasının önemli olduğunu söyleyen Dönmez, fiyatlardaki artışın nedenleri canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...