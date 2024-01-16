En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu! SSK Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 zam yapılacak

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam müjdesini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam yapılacak. Böylece zam oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." dedi. Uzman isimlerde konuyla ilgili ilk değerlendirmeyi A Haber’de yaptı.

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